Nach Kursrutsch

Nach dem Kursrutsch vor dem Wochenende hat sich der Euro am Montag stabilisiert.

Am Morgen stieg der Euro um 0,30 Prozent auf 1,0406 US-Dollar. Das ist allerdings immer noch rund ein Cent weniger als noch Mitte der vergangenen Woche.

In der vergangenen Woche sorgte abermals die Zollpolitik der neuen US-Regierung für Verunsicherung an den Märkten. Kurz vor dem Wochenende belastete dann zusätzlich der Eklat im Weißen Haus mit dem Abbruch des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainische Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj.

In der neuen Woche rückt auch die Geldpolitik der Notenbanken wieder stärker in den Fokus. "Während die US-Notenbank die Geldpolitik vorerst nicht verändern will, scheint der Zinssenkungszyklus der Europäischen Zentralbank (EZB) noch intakt zu sein", schrieben die Experten der Landesbank Helaba in ihrem Marktkommentar am Montagmorgen.

Die Experten halten eine Reduzierung des Leitzinses an diesem Donnerstag um 25 Basispunkte für wahrscheinlich. "Entscheidend wird sein, welche Signale von der EZB ausgesendet werden und wie sich die neuen Wachstums- und Inflationsprognosen verändern. Wird das Zinsniveau bei einer erneuten Senkung noch als restriktiv bezeichnet oder als neutral? Die Tür für weitere Schritte dürfte geöffnet bleiben, eine Vorfestlegung gibt es aber nicht."

/mis/stk

NEW YORK (dpa-AFX)