Wenig Bewegung

Eurokurs hält jüngste Kursgewinnen zum US-Dollar - die Gründe

25.08.25 08:46 Uhr
Euro Dollar Kurs: Darum zeigt sich der Euro zum US-Dollar kaum verändert | finanzen.net

Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,3796 CNY -0,0228 CNY -0,27%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8671 GBP -0,0001 GBP -0,01%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1515 HKD -0,0108 HKD -0,12%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
172,4225 JPY 0,2425 JPY 0,14%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1718 USD -0,0006 USD -0,05%
Charts|News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0,8535 EUR 0,0005 EUR 0,06%
Charts|News

Die Gemeinschaftswährung Euro konnte damit die deutlichen Kursgewinne vom Freitag nahezu komplett halten. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1719 US-Dollar gehandelt, nachdem er am Freitagabend bei 1,1743 Dollar den höchsten Stand seit Ende Juli erreicht hatte.

Am Freitag hatte die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September den Dollar belastet, was dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Zeitweise ging es mehr als einen Cent nach oben. Auslöser war eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell bei einem Notenbankertreffen in Jackson Hole, in der er Risiken für den amerikanischen Arbeitsmarkt hervorhob.

Mit dem Verweis auf eine Verschiebung der Risiken in Richtung Arbeitsmarktschwäche habe Powell deutlich gemacht, dass es im September zu einer Zinssenkung kommen könnte, heißt es in einer Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Am Markt werde eine Zinssenkung in den USA wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von 86 Prozent eingepreist. Vor der Rede von Powell war die Wahrscheinlichkeit deutlich niedriger eingeschätzt worden.

Im weiteren Tagesverlauf stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Für Kursbewegung könnte das ifo-Geschäftsklima für Deutschland sorgen, das am Vormittag erwartet wird.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Maslowski Marcin / Shutterstock.com, Marian Weyo / Shutterstock.com