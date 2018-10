Trading-Spezialist: Nur wenn Gold diese Marke reißt, würde ich aus dem Handel aussteigen

Anzeige, Capital at risk ÖL, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 152) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Seit sechs Monaten hintereinander verliert das Edelmetall Gold an Wert. Eine Entwicklung, die es seit 30 Jahren nicht mehr erlebt hat. Seit Jahresbeginn fiel der goldene Rohstoff um mehr als neun Prozent. Doch Trading-Spezialist Jeff Kilburg meint, dass das die Investoren nicht abschrecken sollte.

Gold mit besserer Performance als erwartet

Er glaubt nämlich, dass der wertvolle Rohstoff angesichts des vorherrschenden Hochzinsumfeldes besser performt als erwartet. In der CNBC-Sendung "Futures Now" äußerte der Unternehmer, dass Gold sogar unter die Marke von 1.150 US-Dollar hätte fallen können, dies aber nicht geschehen ist. Daher sieht er Potenzial in dem goldenen Rohstoff und glaubt, dass es ein Comeback erleben und wieder auf 1.205 US-Dollar steigen wird. Sollte der Wert allerdings auf unter 1.167,5 US-Dollar fallen, dann würde er aus dem Gold-Handel aussteigen.

Auch der Trading-Spezialist Jim Iuorio der TJM Institutional Services erachtet die 1.190 US-Dollar-Marke als einen wesentlichen technischen Wert. Der Unternehmer glaubt ähnlich wie Kilburg, dass Gold noch tiefer hätte fallen können und dies ein positives Zeichen ist. Aber er schließt nicht aus, dass der Wert noch weiter fallen könnte. Als die 1.190 US-Dollar-Marke erreicht wurde, hätte er erwartet, dass es einen Ansturm an Verkäufern geben werde, die die Marke noch weiter nach unten fallen lassen würden. "Ich weiß nicht, worauf sie warten", so der Experte gegenüber "Futures Now", "aber ich schließe nicht aus, dass sie es noch tun werden."

Goldpreis profitiert von Unsicherheit der US-Wirtschaft

Andere Experten stehen der Entwicklung des Goldpreises ebenfalls positiv gegenüber . Ein Eperte der US-Großbank Bank of America Merrill Lynch glaubt, dass sich die Anhebung der Leitzinsen positiv auf den Goldpreis auswirken könnte. Langfristig dürfte der Wert des Edelmetalls auch von der durch höhere Zinsen und Staatsschulden ausgelösten Unsicherheit der US-Wirtschaft profitieren. Auch Goldman Sachs -Analysten sind dem Gold gegenüber bullish eingestellt. Man erwartet einen Preisanstieg auf bis zu 1.325 US-Dollar.

