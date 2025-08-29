Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
30.08.25 13:17 Uhr
Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.
Werbung
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
2.615,50 USD 4,46 USD 0,17%
0,65 USD -0,01 USD -1,68%
1.943,00 USD -1,00 USD -0,05%
1,56 EUR 0,00 EUR 0,19%
90,10 EUR 0,18 EUR 0,20%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
3,02 USD 0,03 USD 0,94%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
3.447,94 USD 0,00 USD 0,00%
3,06 USD 0,07 USD 2,25%
59,97 USD -1,06 USD -1,73%
548,50 USD -13,00 USD -2,32%
3,98 USD 0,11 USD 2,78%
5.341,00 GBP -39,00 GBP -0,72%
99,60 USD -0,15 USD -0,15%
9.805,00 USD 101,50 USD 1,05%
2,42 USD 0,04 USD 1,64%
0,95 USD 0,01 USD 0,77%
3,98 USD 0,11 USD 2,84%
3,65 USD -0,01 USD -0,14%
17,26 USD -0,02 USD -0,12%
559,20 USD -0,25 USD -0,04%
15.190,00 USD 175,00 USD 1,17%
68,12 USD -0,15 USD -0,22%
64,00 USD -0,30 USD -0,47%
2,58 USD 0,17 USD 7,14%
1.108,00 USD 0,00 USD 0,00%
4.308,00 MYR -67,00 MYR -1,53%
1.369,00 USD 0,00 USD 0,00%
462,75 EUR -2,75 EUR -0,59%
11,85 USD 0,38 USD 3,27%
39,74 USD 0,00 USD 0,00%
285,20 USD 0,30 USD 0,11%
0,51 USD -0,00 USD -0,62%
10,37 USD 0,07 USD 0,68%
1,65 EUR -0,00 EUR -0,18%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
191,75 EUR 2,50 EUR 1,32%
2.815,50 USD 51,00 USD 1,84%
35.535,00 USD 635,00 USD 1,82%
0,16 USD -0,00 USD -0,97%
Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 3.447,94 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (3.447,94 US-Dollar).
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com