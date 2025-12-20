DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +5,2%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.431 +0,3%Euro1,1714 ±-0,0%Öl60,47 +1,3%Gold4.339 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Nike 866993 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Amazon 906866 TUI TUAG50 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares
KW 51: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 51: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktienanalysen der Woche: Nike, Micron Technology & Lululemon

20.12.25 09:00 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Aktienanalysen der Woche: Nike, Micron Technology & Lululemon


Spannende interaktive Formate für Trader & Anleger, auch zum Jahreswechsel: 


Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt: 3 Livetrading-Sessions pro Woche


Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien


Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien


In dieser Woche stehen drei sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen spannende Aktien im Fokus unserer Analysen: eine ikonische Konsummarke im Umbruch, ein Halbleiterhersteller im KI-Boom und ein Premium-Lifestyle-Unternehmen auf der Suche nach neuer Dynamik. Nike, Micron Technology und Lululemon liefern mit ihren jüngsten Quartalszahlen wichtige Signale dafür, wie gut sie mit strukturellen Veränderungen, zyklischen Schwankungen und strategischen Weichenstellungen umgehen. Während bei Nike die Frage nach einem möglichen Turnaround im Raum steht, begeistert Micron mit Rekordzahlen – und Lululemon überrascht den Markt trotz spürbarer Herausforderungen.


Gemeinsam ist allen drei Aktien, dass sie an entscheidenden Wendepunkten stehen: zwischen Chancen auf neue Wachstumsschübe und Risiken, die Anleger nicht unterschätzen sollten. In unseren aktuellen Analysen ordnen wir die Zahlen ein, beleuchten Marktreaktionen, strategische Perspektiven und bewerten die jeweiligen Chancen-Risiko-Profile. Ergänzt wird das Ganze durch einen Blick auf die Charttechnik mit dem Freestoxx-Tool, um abzuleiten, ob sich aus fundamentaler und technischer Sicht eher Kauf-, Halte- oder Verkaufschancen ergeben.


Nike (NKE):


Nike Aktienanalyse



Micron Technology (MU):


Micron Technology Aktienanalyse



Lululemon (LULU):


Lululemon Aktienanalyse




 


Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:



Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen


Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
19.12.2025Nike KaufenDZ BANK
19.12.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.12.2025Nike OutperformBernstein Research
19.12.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
19.12.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.12.2025Nike KaufenDZ BANK
19.12.2025Nike OutperformBernstein Research
19.12.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
19.12.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.12.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.12.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.12.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
15.12.2025Nike NeutralUBS AG
10.12.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Nike NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen