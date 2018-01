Top-Favoriten für 2018: Die besten Nebenwerte für Ihr Depot

Der Value-Stars-Deutschland-Index hat 2017 nicht nur den DAX outperformt, auch den SDAX ließ der gemanagte Nebenwerte-Index hinter sich. Im Online-Seminar am 24. Januar steht Chef­analyst Holger Steffen, einer der Macher hinter dem Value-Stars-Deutschland-Index, Rede und Antwort. Hier können Sie sich kostenlos anmelden und live bei diesem Online-Seminar dabei sein!

Die besten Nebenwerte aufspüren - so geht's

Steffen gibt im Webinar exklusive Einblicke in "sein" Erfolgs­rezept: Wie spürt er chancen­reiche Nebenwerte auf? Welche Strategie verfolgt er bei der Index­zusammenstellung? Wie reagiert er mit seinem Analystenteam auf Markt­veränderungen? Melden Sie sich jetzt kostenfrei zu diesem Webinar an! Sie können ganz bequem von Ihrem PC oder Smartphone an dieser Veranstaltung teilnehmen!

Im Webinar will Holger Steffen nicht nur einen Ausblick auf das neue Börsenjahr wagen und erläutern, auf welche Entwicklungen Aktionäre im Jahr 2018 besonders achten sollten. Der Analyst stellt auch einige seiner Favoriten und chancenreiche Nebenwerte vor, denen er im Jahr 2018 eine besondere Performance zutraut.

Ihr Experte im Online-Seminar

Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm verant­worteten Muster­depot des "Anlegerbriefs" erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 2.100 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 18,1 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2017).

Hinweis: Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenzportfolios, und partizipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungsgebühr und der erfolgsabhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS8VSD).

