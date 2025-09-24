AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 97,55 Mrd. EURKGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 78 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Olivier Nicolai begründete dies am Donnerstag mit etwas gesunkenen Schätzungen und Bewertungsmultiplikatoren für den Brauereikonzern./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 05:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
50,12 €
|Abst. Kursziel*:
43,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,08%
|
Analyst Name:
Olivier Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|10:46
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|17.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|10:46
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|17.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|10:46
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|17.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|27.02.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.24
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.24
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG