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Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

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34,29 EUR -0,09 EUR -0,26 %
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34,28 EUR +0,17 EUR +0,50 %
HAML
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Ahold Delhaize (Ahold) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 30,07 Mrd. EUR

KGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
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Symbol AHODF

Goldman Sachs Group Inc.

Ahold Delhaize (Ahold) Neutral

08:21 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
34,29 EUR -0,09 EUR -0,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 40 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die US-Konsumstimmung sei mau, aber die Supermarktkette hänge die Konkurrenz ab, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend nach den Zahlen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,74 €		 Abst. Kursziel*:
12,26%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
34,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,74%
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

08:21 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
05.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform RBC Capital Markets
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