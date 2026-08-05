Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 30,07 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 40 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die US-Konsumstimmung sei mau, aber die Supermarktkette hänge die Konkurrenz ab, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend nach den Zahlen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
34,74 €
|Abst. Kursziel*:
12,26%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
34,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,74%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|08:21
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG