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ISIN NL0011794037

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Symbol AHODF

JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

20:56 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Ahold Delhaize nach deutlich gesenkten Jahreszielen des US-Konkurrenten Albertsons auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,07 Euro belassen. Auch die Einschätzung "negative Catalyst Watch" wurde mit Blick auf die am 5. August anstehenden Halbjahreszahlen bestätigt. Die Aktie der Supermarktkette befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Obwohl es unternehmensspezifische Gründe für das deutlich gesenkte Geschäftsjahresziel je Aktie 2026/27 von Albertsons geben könnte, geht Analyst Borja Olcese in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar dennoch davon aus, dass die Auswirkungen auch negativ für Ahold Delhaize sein dürften. Er rechnet für das zweite Quartal des Unternehmens mit einem weiteren Umsatzrückgang, verbunden mit Preisanpassungen, die die Margen belasten dürften./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 14:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 14:33 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,07 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
33,56 €		 Abst. Kursziel*:
-28,28%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
33,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-28,34%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

20:56 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
09.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
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