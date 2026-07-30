AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,11 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM nach Zahlen von 12,40 auf 12,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Luftverkehrsgesellschaft habe ihren starken Lauf im zweiten Quartal fortgesetzt, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Sorgen um die Treibstoffkosten hielten aber an, solange die Lage im Mittleren Osten angespannt sei./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
12,20 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
12,26 €
|Abst. Kursziel*:
-0,49%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
12,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,33%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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