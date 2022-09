FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 141 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Christophe Menard in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Kapitalmarkttag am 23. September. Im Fokus stehe die Entwicklung in der Lieferkette, da hier herrührende Probleme die Auslieferungsziele gefährden./ag/tih