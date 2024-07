RBC Capital Markets

Airbus SE (ex EADS) Outperform

14:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Eine Branchenumfrage zum Wartungsgeschäft in der Luftfahrtindustrie habe im zweiten Quartal eine deutliche Verbesserung gegenüber dem ersten Quartal aufgezeigt, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Airbus und GE hätten jüngst auf Probleme in den Lieferketten hingewiesen. Die Stärke im Segment Wartung kompensiere aber schwache Auslieferungen neuer Triebwerke. Im zweiten Halbjahr gebe es allerdings Risiken hinsichtlich der Auslieferungen von Airbus und Boeing./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2024 / 18:23 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2024 / 00:15 / EDT

