LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Airbus von 113 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Milene Kerner erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) sowie den Free Cashflow der Jahre 2023 und 2024 um rund 20 Prozent. Die festen Produktionsraten für den A320, die sich der Flugzeugbauer bis Mitte 2023 zum Ziel gesetzt habe, lägen über dem Niveau der Vor-Corona-Zeit und würden in den beiden Folgejahren weiter angehoben, glaubt sie./gl/edh