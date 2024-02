RBC Capital Markets

Airbus SE (ex EADS) Sector Perform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen im Januar auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe 30 Maschinen ausgeliefert, was ein "normales Tempo" für einen saisonal schwächeren Monat sei, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 13:09 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 13:09 / EST

