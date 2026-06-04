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Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

13:26 Uhr
Airbus SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
178,62 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe im Mai mit 81 Maschinen den Absatz gegenüber dem Vorjahr um rund 60 Prozent gesteigert und ihre Prognose übertroffen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das zweite Quartal zeichne sich damit bislang ebenfalls eine deutliche Verbesserung ab./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
178,38 €		 Abst. Kursziel*:
3,71%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
178,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,57%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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