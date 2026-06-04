Airbus Aktie
Marktkap. 133,28 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe im Mai mit 81 Maschinen den Absatz gegenüber dem Vorjahr um rund 60 Prozent gesteigert und ihre Prognose übertroffen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das zweite Quartal zeichne sich damit bislang ebenfalls eine deutliche Verbesserung ab./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Hold
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
185,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
178,38 €
|Abst. Kursziel*:
3,71%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
178,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,57%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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