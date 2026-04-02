Airbus Aktie
Marktkap. 130 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen. Airbus steht auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Overweight
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
225,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
165,42 €
|Abst. Kursziel*:
36,02%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
164,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,88%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
217,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|11:16
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|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
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