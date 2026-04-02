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ISIN NL0000235190

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Symbol EADSF

JP Morgan Chase & Co.

Airbus SE Overweight

11:16 Uhr
Airbus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
164,38 EUR -0,58 EUR -0,35%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen. Airbus steht auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
165,42 €		 Abst. Kursziel*:
36,02%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
164,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,88%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
217,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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