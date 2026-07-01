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Symbol EADSF

JP Morgan Chase & Co.

Airbus SE Overweight

13:51 Uhr
Airbus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
195,48 EUR 0,16 EUR 0,08%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Eine Video-Botschaft für Analysten im Vorfeld der Quartalszahlen habe nicht viel Neues zutage gefördert, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zuletzt seien die Zahlen zu Auslieferungen von Flugzeugen stark ausgefallen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 23:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 23:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
194,58 €		 Abst. Kursziel*:
23,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
195,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,77%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
220,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10.07.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
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