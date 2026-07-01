Airbus Aktie
Marktkap. 154,25 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Eine Video-Botschaft für Analysten im Vorfeld der Quartalszahlen habe nicht viel Neues zutage gefördert, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zuletzt seien die Zahlen zu Auslieferungen von Flugzeugen stark ausgefallen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 23:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 23:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Overweight
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
194,58 €
|Abst. Kursziel*:
23,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
195,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,77%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
220,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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