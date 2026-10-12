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AIXTRON Aktie

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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

AIXTRON SE Buy

21:41 Uhr
AIXTRON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
33,60 EUR -1,39 EUR -3,97%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Auftragseingang des Chipindustrie-Ausrüsters habe die Markterwartung um 30 Prozent übertroffen, schrieb Om Bakhda am Donnerstag. Dies sei auf die Nachfrage nach Anlagen zur Herstellung von Indiumphosphid-Bauelementen zurückzuführen, die durch die anhaltende Kapazitätsknappheit in der gesamten optischen Lieferkette bedingt sei. Die deutlich positive Überraschung bei der Bruttomarge sei auf einen günstigen Produktmix zurückzuführen. Dieser wiederum hänge teilweise mit dem steigenden Anteil von Verkäufen der G10-Anlagenplattform sowie mit günstigen Zusatzausstattungen zusammen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Buy

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,90 €		 Abst. Kursziel*:
42,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,95%
Analyst Name:
Om Bakhda 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

21:41 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-Adhoc: AIXTRON Q3 2026: Order intake and operating profitability significantly exceed market expectations
EQS Group EQS-AFR: AIXTRON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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