AIXTRON Aktie
Marktkap. 3,89 Mrd. EURKGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AI Analyse
AIXTRON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Auftragseingang des Chipindustrie-Ausrüsters habe die Markterwartung um 30 Prozent übertroffen, schrieb Om Bakhda am Donnerstag. Dies sei auf die Nachfrage nach Anlagen zur Herstellung von Indiumphosphid-Bauelementen zurückzuführen, die durch die anhaltende Kapazitätsknappheit in der gesamten optischen Lieferkette bedingt sei. Die deutlich positive Überraschung bei der Bruttomarge sei auf einen günstigen Produktmix zurückzuführen. Dieser wiederum hänge teilweise mit dem steigenden Anteil von Verkäufen der G10-Anlagenplattform sowie mit günstigen Zusatzausstattungen zusammen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Buy
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,90 €
|Abst. Kursziel*:
42,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,95%
|
Analyst Name:
Om Bakhda
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|AIXTRON Buy
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|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|AIXTRON Overweight
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|01.10.26
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|AIXTRON Buy
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|21:16
|AIXTRON Overweight
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|AIXTRON Overweight
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|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK