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Symbol ALIZF

JP Morgan Chase & Co.

Allianz Neutral

17:41 Uhr
Allianz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Allianz
422,00 EUR 1,60 EUR 0,38%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 380 auf 430 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kamran M Hossain erhöhte am Dienstag seine Schätzungen für den operativen Gewinn in diesem Jahr um vier Prozent. Die Anhebung des Kursziels resultiere aus vorteilhafteren langfristigen Annahmen und einer leichten Reduzierung der Annahmen für die Kapitalkosten, schrieb er angesichts der am 7. August anstehenden Zahlen des Versicherers für das zweite Quartal./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Neutral

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
420,60 €		 Abst. Kursziel*:
2,23%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
422,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,90%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
428,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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