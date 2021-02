ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Trotz kurzfristiger Projektverzögerungen bleibe die Marktsituation für Zughersteller solide, wenn nicht sogar besser als vor der Corona-Krise, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der laufenden Konsolidierung der Branche sieht er einen langfristigen Werttreiber und damit ein gutes Omen./tih/ag