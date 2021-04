Aktie in diesem Artikel Amazon 2.830,00 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Amazon von 3940 auf 3950 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Gefahr einer Regulierung der besonders mächtigen Internetkonzerne sei das gesamte Jahr 2020 Thema gewesen und das dürfte auch in absehbarer Zukunft so bleiben, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe daher begonnen, seine Schätzungen aufzuspalten in "direkt zum Konzern gehörend", "Drittanbieter-Marktplätze" und den Bereich "Amazon Web Services" (AWS)./ck/edh