NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3800 US-Dollar belassen. Investoren unterschätzten die Größe und die Strategie hinter dem künftigen Logistiknetzwerk des Online-Händlers, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/gl