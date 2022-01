BASF will für bis zu 3 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen. GRENKE-Neugeschäft sinkt - Wert liegt aber am oberen Ende der Prognosespanne. Evergrande-Aktien legen trotz Umsatzeinbruchs kräftig zu. Mercedes: E-Forschungsauto hat 1.000 Kilometer Reichweite. Uniper erwartet Mitte 2022 grünes Licht für Nord Stream 2. Um den Impfstoff-Hoffnungsträger CureVac ist es still geworden.