Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 31,00 EUR

5,16% Charts

News

Analysen

ArcelorMittal 31,00 EUR 5,16% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hätten die Stahlpreise in Europa und den USA begonnen, sich zu erholen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. ArcelorMittal sei sein bevorzugter Baustahlhersteller. Für den weltweiten Branchenführer sprechen laut Synagowitz die Bewertung und das Geschäft außerhalb Europas./gl/tih