FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Für den CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) und den EU-Emissionshandel (ETS) gebe es jetzt einen Zeitplan, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe der Ansicht, dass es sich bei dem CBAM um eine schützende Maßnahme für den Stahlsektor in Zeiten des Energiewandels handele./tih/gl