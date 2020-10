Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 11,49 EUR

-0,81% Charts

News

Analysen

ArcelorMittal 11,49 EUR -0,81% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 12 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Myles Allsop wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie den Verkauf der US-Stahltochter an Cleveland-Cliffs als überzeugende Transaktion./ajx/edh