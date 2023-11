UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ArcelorMittal nach der hauseigenen Konferenz 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Zu den Spekulationen in der Presse über ein mögliches gemeinsames Gebot des Stahlherstellers und Nippon für US Steel, sei nichts gesagt worden, schrieb Analyst Andrew Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei aber unter anderem betont worden, dass eigene Aktien nicht für Zukäufe genutzt würden und Barmittel für Übernahmen begrenzt würden, um das aktuelle Kreditwürdigkeitsniveau zu halten./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 17:19 / GMT

