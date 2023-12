UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die angekündigte Übernahme von US Steel durch Nippon Steel sei sehr positiv für die Aktien des luxemburgischen Stahlherstellers, schrieb Analyst Andrew Jones in einer ersten Reaktion am Montag. Denn ArcelorMittal steige nun nicht in einen Bieterwettkampf um US Steel ein, an dessen Ende die Luxemburger eventuell eine hohe Übernahmeprämie hätten zahlen müssen. Nunmehr bestimmten die Fundamentaldaten die Aussichten für die Papiere von ArcelorMittal./la/he

