arGEN-X Aktie
Marktkap. 46,83 Mrd. EURKGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx auf "Neutral" belassen. Das in US-Dollar lautende Kursziel von 960 wurde ebenfalls bestätigt. Analystin Xian Deng lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die attraktive Investment-Story des Biotech-Konzerns, doch dafür müsse man sich noch etwas in Geduld üben. Die kommenden 18 Monate seien für Argenx entscheidend, da positive Studienergebnisse bei Myositis und Sjögren-Syndrom dazu führen könnten, dass der Spitzenumsatz von Vyvgart in den Bereich von 15 bis 20 Milliarden US-Dollar steige./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: arGEN-X Neutral
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
762,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
770,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Xian Deng
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
924,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu arGEN-X N.V.
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG