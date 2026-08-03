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Symbol ARGNF

UBS AG

arGEN-X Neutral

06.08.26
arGEN-X Neutral
Aktie in diesem Artikel
arGEN-X N.V.
770,60 EUR 12,40 EUR 1,64%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx auf "Neutral" belassen. Das in US-Dollar lautende Kursziel von 960 wurde ebenfalls bestätigt. Analystin Xian Deng lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die attraktive Investment-Story des Biotech-Konzerns, doch dafür müsse man sich noch etwas in Geduld üben. Die kommenden 18 Monate seien für Argenx entscheidend, da positive Studienergebnisse bei Myositis und Sjögren-Syndrom dazu führen könnten, dass der Spitzenumsatz von Vyvgart in den Bereich von 15 bis 20 Milliarden US-Dollar steige./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Neutral

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
762,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
770,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Xian Deng 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
924,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

06.08.26 arGEN-X Neutral UBS AG
06.08.26 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
27.07.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
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