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RBC Capital Markets

arGEN-X Outperform

17:06 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 945 US-Dollar belassen. Der Umsatz mit dem Muskelschwäche-Medikament Vyvgart habe die Markterwartung solide überboten, schrieb Luca Issi am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Mit seinem Forschungsprogramm Myositis liege das Unternehmen auf Kurs./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:03 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Outperform

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
774,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
792,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Luca Issi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
902,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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