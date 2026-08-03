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Symbol ARGNF

JP Morgan Chase & Co.

arGEN-X Overweight

08:01 Uhr
arGEN-X Overweight
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 950 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erhöhte am Mittwoch seine Schätzungen für den Umsatz des Antikörperspezialisten für die Jahre 2026 bis 2031 um sieben bis neun Prozent. Grund sei eine größere Anwendungsbasis des Autoimmun-Wirkstoffs Vyvgart. Die Annahmen für den operativen Gewinn des Unternehmens schraubte Vosser um etwa 11 bis 21 Prozent nach oben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Overweight

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
950,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
751,80 €		 Abst. Kursziel*:
26,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
762,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,57%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
924,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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