FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 475 auf 525 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster habe trotz der überraschend starken Auftragsentwicklung das Jahresziel für das Umsatzwachstum halbiert, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür sei die lieferkettenbedingte Verschiebung von Umsätzen in die Zukunft./gl/nas