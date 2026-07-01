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ISIN NL0010273215

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Symbol ASMLF

JP Morgan Chase & Co.

ASML NV Overweight

09:46 Uhr
ASML NV Overweight
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.647,60 EUR 90,00 EUR 5,78%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1900 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ziele für das dritte Quartal und das Gesamtjahr lägen deutlich höher als erwartet, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach Zahlen. Auch die Ergebnisse des zweiten Quartals seien besser gewesen als gedacht. Deshpande geht davon aus, dass der Umsatzkonsens für 2026 deutlich steigen wird. Noch viel wichtiger sei allerdings der avisierte Kapazitätsausbau 2027 und 2028. Für 2028 lägen die Niederländer damit über seiner Erwartung - und sie sei die höchste am Markt gewesen. Die Gewinnerwartungen des Marktes für 2028 erschienen nun deutlich zu niedrig./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.900,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.635,20 €		 Abst. Kursziel*:
16,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.647,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,32%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.914,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

09:16 ASML NV Outperform Oddo BHF
09:16 ASML NV Overweight Barclays Capital
09:01 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
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