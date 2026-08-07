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Assicurazioni Generali Aktie

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43,58 EUR -0,11 EUR -0,25 %
STU
43,54 EUR -0,41 EUR -0,93 %
GVIE
finanzen.net zero
Assicurazioni Generali jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 66,62 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
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WKN 850312

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Symbol ARZGF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Assicurazioni Generali Neutral

08:01 Uhr
Assicurazioni Generali Neutral
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
43,58 EUR -0,11 EUR -0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 44 auf 46 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrem starken Kursanstieg aber von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die gute Arbeit des Managements der Italiener sei inzwischen viel besser eingepreist, schrieb Farooq Hanif am Montagabend. Chancen und Risiken hält er nun für ausgeglichen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 17:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Neutral

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
43,95 €		 Abst. Kursziel*:
4,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
43,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,55%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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