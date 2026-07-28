AUTO1 Aktie
Marktkap. 5,45 Mrd. EURKGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen zum zweiten Quartalauf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Insgesamt habe der Autohändler die Erwartungen mit Blick auf den Absatz und das operative Ergebnis solide übertroffen schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings sei der Bruttogewinn geringer ausgefallen und die Jahresziele nur bestätigt worden. Der Analyst rechnet daher nur mit allenfalls begrenztem Aufwärtspotenzial für die Konsenschätzungen./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,90 €
|Abst. Kursziel*:
48,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
21,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
70,98%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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