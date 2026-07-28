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Symbol ATOGF

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

10:21 Uhr
AUTO1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen zum zweiten Quartalauf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Insgesamt habe der Autohändler die Erwartungen mit Blick auf den Absatz und das operative Ergebnis solide übertroffen schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings sei der Bruttogewinn geringer ausgefallen und die Jahresziele nur bestätigt worden. Der Analyst rechnet daher nur mit allenfalls begrenztem Aufwärtspotenzial für die Konsenschätzungen./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,90 €		 Abst. Kursziel*:
48,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
21,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
70,98%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

28.07.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
06.07.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.07.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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