NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 3100 auf 3500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach einer Ankündigung von Aktienrückkäufen sieht Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nun keine Kurstreiber mehr für die Papiere des Tabakkonzerns. Seine neuen Schätzungen deckten sich mit den Prognosen des Unternehmens./bek/he