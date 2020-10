Aktie in diesem Artikel Bayer 44,20 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die im Zuge des jüngst trüben Ausblicks angekündigte Dividendenkürzung bedeute nicht, dass es dem Pharma- und Agrarchemiekonzern an Liquidität mangele, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bayer habe erst im Sommer eine Anleihe im Volumen von sechs Milliarden Euro begeben, habe zudem Zugang zu kurzfristig verfügbaren Geldquellen und profitiere von Anteilsverkäufen./edh/ajx