Aktie in diesem Artikel Bayer 64,22 EUR

1,34% Charts

News

Analysen

Bayer 64,22 EUR 1,34% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Chemiekonzerne mit einem starken Bezug zu Konsumartikeln und zu Rohstoffen böten gegenwärtig die besten Gelegenheiten im Sektor, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Bayer sei 2020 ein sehr schwieriges Jahr, nicht zuletzt wegen noch nicht beendeter Rechtsstreitigkeiten./bek/ag