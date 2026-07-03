BBVA share#snapshot#suffix
Marktkap. 125,51 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 21 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zudem nahm Miruna Chirea die Aktien am Montagabend in die "High Conviction Franchise Picks List" auf. Seit Jahresbeginn hinkten die Papiere der spanischen Bank hinterher, doch die Fundamentaldaten mit der höchsten Eigenkapitalrendite (ROTE) in Europa blieben stark. Angesichts der weitgehend eingepreisten Risiken aus dem Türkei-Geschäft hätten die Konsensprognosen im mittleren einstelligen Prozentbereich Luft nach oben - vor allem dank der Aktivitäten in Mexiko./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
27 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,8600006103516 €
|Abst. Kursziel*:
18,1102330669831%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,6983435047951%
|
Analyst Name:
Miruna Chirea
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,8571425846645 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|08:21
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26 18:16:13
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26 09:21:14
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|15.05.26 08:01:16
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26 09:51:13
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26 18:16:13
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26 09:21:14
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|15.05.26 08:01:16
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26 09:51:13
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26 18:16:13
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26 08:01:16
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26 09:51:13
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26 08:36:13
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26 09:21:14
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26 10:11:14
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26 09:06:14
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26 13:51:18
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.04.26 13:46:15
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets