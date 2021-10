ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,85 Euro belassen. Die Resultate seien stark ausgefallen und in Mexiko beschleunige sich die Entwicklung des Nettozinsertrags, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Verwendung überschüssigen Kapitals dürfte Thema des Kapitalmarkttages im November sein./men