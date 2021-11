ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Die Spanier nutzten ein günstiges Kursniveau für ihre Komplettübernahmeofferte an die türkische Garanti nach deren Kursverfall, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei aber völlig offen, wie schnell daraus Value realisiert werden könne./ag/jha/