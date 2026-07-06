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Befesa Aktie

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31,10 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
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Marktkap. 1,24 Mrd. EUR

KGV 14,66 Div. Rendite 3,39%
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WKN A2H5Z1

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ISIN LU1704650164

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Symbol BFSAF

Jefferies & Company Inc.

Befesa Buy

08:21 Uhr
Befesa Buy
Aktie in diesem Artikel
Befesa
31,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse stellte am Donnerstag die Jefferies-Favoriten aus dem europäischen MidCap-Segment vor, also den Unternehmen mit weniger als 10 Milliarden Euro Marktwert. Dazu zählt auch der Recyclingspezialist. Die Experten weisen vor allem auf künftig massiv steigende Barmittelzuflüsse nach dem Auslaufen von Investitionsprogrammen hin./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,35 €		 Abst. Kursziel*:
37,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,26%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

08:21 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
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Nachrichten zu Befesa

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EQS Group EQS-News: Invitation to the Annual General Meeting on 16 June 2026
EQS Group EQS-News: Befesa achieves solid Q1 with adjusted EBITDA +4% YoY to €58m and Net Profit +11% and expects full year EBITDA between €250m and €270m
EQS Group EQS-PVR: Befesa S.A.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Befesa delivers all-time-high adjusted EBITDA up 14% to €243m and record Operating Cash Flow
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Group EQS-News: Befesa delivers resilient H1 2025 performance, net profit doubles to €40m, adjusted EBITDA up 9% to €112m and sees stronger H2
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