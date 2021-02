ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Beiersdorf vor Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Er rechne auf vergleichbarer Basis mit einem Umsatzrückgang um 5,7 Prozent, was etwas weniger sei als die vom Konsens erwarteten minus 6,1 Prozent, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie bleibe anspruchsvoll angesichts nur dürftiger mittelfristiger Gewinnperspektiven./tih/edh