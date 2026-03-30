ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Beiersdorf von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 90 auf 80 Euro gesenkt. Selbst unter Berücksichtigung einer Margenkorrektur habe die Aktie angesichts der Schwäche seit Jahresbeginn ein bescheidenes Aufwärtspotenzial, schrieb Guillaume Delmas in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Er bleibe aber mit Blick auf das Wachstum sehr vorsichtig - die Risiken hielten sich in Grenzen, doch auch Kurstreiber seien nicht in Sicht. Die anstehenden Quartalszahlen dürften einen schwierigen Jahresstart des Konsumgüterkonzerns belegen. Delmas senkte seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 und 2027./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Beiersdorf Neutral
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
76,22 €
|Abst. Kursziel*:
4,96%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
77,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,63%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|27.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
