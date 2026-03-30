DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen schwächer -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO Papperger nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy im Fokus
Beiersdorf Aktie

77,20 EUR +1,02 EUR +1,34 %
Marktkap. 16,35 Mrd. EUR

KGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Beiersdorf Neutral

Beiersdorf Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Beiersdorf von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 90 auf 80 Euro gesenkt. Selbst unter Berücksichtigung einer Margenkorrektur habe die Aktie angesichts der Schwäche seit Jahresbeginn ein bescheidenes Aufwärtspotenzial, schrieb Guillaume Delmas in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Er bleibe aber mit Blick auf das Wachstum sehr vorsichtig - die Risiken hielten sich in Grenzen, doch auch Kurstreiber seien nicht in Sicht. Die anstehenden Quartalszahlen dürften einen schwierigen Jahresstart des Konsumgüterkonzerns belegen. Delmas senkte seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 und 2027./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Neutral

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
76,22 €		 Abst. Kursziel*:
4,96%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
77,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,63%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

27.03.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
27.03.26 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
