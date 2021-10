NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Underperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Luxusmarke La Prairie belaste den Kosmetik- und Klebstoffkonzern, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daran werde sich ohne bedeutende Investitionen auch nichts ändern, und für diese gebe es derzeit keine Anzeichen./tih/he