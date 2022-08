NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe exzellente Resultate abgeliefert, schrieb Analystin Emma Letheren in einem am Donnerstag vorliegenden ersten Kommentar./edh/la