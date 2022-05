ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nach dem aktuellen Konzernausblick des Industriedienstleisters dürften die Marktteilnehmer ihre Erwartungen an das operative Ergebnis des Gesamtjahres zurückschrauben, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Derweil habe sich der Auftragseingang verbessert./la/eas