FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW von 108 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet setzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie wegen des Kriegs in der Ukraine einen Risikoabschlag von 20 Prozent für den Autobauer an. Operativ sollte das Unternehmen in den kommenden Quartalen weiterhin von der Fokussierung auf das Premium-Segment sowie der fru?hzeitigen Positionierung beim Thema E-Mobilität profitieren./bek/tih