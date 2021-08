NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Wie immer komme der Quartalsbericht des Kleinsten der Branche am Ende der Berichtssaison, die "Party" in der Autobranche sei vorbei, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst am Dienstag nach den Zahlen der Münchner. Er hob den erhöhten Ausblick für den Free Cashflow hervor./ag/bek