NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BMW von 74 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wie Analyst Tom Narayan in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick schrieb, favorisiert er für 2021 im Autosektor Hersteller von Premium-Fahrzeugen (außer BMW) und Trucks. Insgesamt stehe der Sektor angesichts der Wachstumserwartungen vor einem guten Jahr. Anleger dürften dabei über die einzelne Quartalstendenzen hinweg schauen und sich auf die mittelfristige Dynamik im Sektor konzentrieren. BMW werde von einer Dollarschwäche im laufenden Jahr belastet./tih/stk